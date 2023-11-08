В сектора Газа заявили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц

Al Jazeera: В управлении здравоохранения сектора Газа сообщили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц

Tекст: Антон Никитин

По словам источника телеканала, в секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе восьми государственных. Он назвал ситуацию в больницах сектора Газа катастрофой, которую невозможно описать. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в северных районах анклава, передает ТАСС.

«Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива», – сказал источник телеканала в управлении больниц палестинского анклава.

Накануне Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.

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