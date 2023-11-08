По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.13 комментариев
В сектора Газа заявили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц
Al Jazeera: В управлении здравоохранения сектора Газа сообщили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц
Прекратить работу в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армии, были вынуждены 18 больниц, сообщили катарскому телеканалу Al Jazeera в управлении больниц палестинского анклава.
По словам источника телеканала, в секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе восьми государственных. Он назвал ситуацию в больницах сектора Газа катастрофой, которую невозможно описать. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в северных районах анклава, передает ТАСС.
«Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива», – сказал источник телеканала в управлении больниц палестинского анклава.
Накануне Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.