До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Протестующие израильтяне в Тель-Авиве потребовали переговоры с ХАМАС
Израильтяне на митинге в Тель-Авиве призвали Нетаньяху к переговорам по освобождению заложников
Тысячи израильтян собрались на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников у ХАМАС.
В субботу перед толпой выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о пребывании в плену у ХАМАС.
Как заявила на митинге освобожденная из плена 77-летняя Офелия Ройтман, еда напомнила ей о Холокосте. По ее словам, она ела кусочки лаваша и сохраняла их, чтобы на следующий день было что поесть, передает РИА «Новости».
Она обратилась к правительству Израиля сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных.
Один из представителей семей заложников призвал правительство Нетаньяху к переговорам по освобождению всех израильтян и иностранцев. Также прозвучали требования предоставить доступ к принятию подобных решений в узком военном кабинете.
По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются более 130 заложников, но перспективы их освобождения под вопросом.
Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.