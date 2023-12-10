До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС
Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов
Армия обороны Израиля уничтожила в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.
До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.
Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.