В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС

Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов

Tекст: Вера Басилая

Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.

До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.