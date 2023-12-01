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Суд в США отказал Трампу в праве на неприкосновенность президента
Суд в США отказал Трампу в праве на неприкосновенность по делу о штурме Капитолия
Апелляционный суд Вашингтона отказал 45-му президенту США Дональду Трампу в праве на президентскую неприкосновенность по делу о штурме Капитолия, где он проходит как обвиняемый.
Суд отказал в ходатайстве защиты, подавшей апелляцию на основании президентской неприкосновенности, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение.
Трамп настаивает, что в момент беспорядков в Капитолии он являлся президентом, на него распространялась президентская неприкосновенность. Обвинение указывает, что действия Трампа выходили за рамки полномочий главы государства, потому неприкосновенность в этом случае неприменима.
Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.