Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.5 комментариев
Политологи 25 стран обсудили в Москве эволюцию мирового порядка
Политологи из 25 стран собрались в Москве, чтобы обсудить эволюцию мирового порядка в рамках конференции «Политическая наука в меняющемся мире: новые практики и теоретический поиск».
В конференции примут участие более 600 политологов из 50 российских регионов и 25 стран мира. В программе – более 70 мероприятий: панельные сессии, секции, круглые столы, заседания исследовательских комитетов РАПН. Основными темами конференции стали социокультурное многообразие в современном мире, вызовы и перспективы мирового позиционирования России, стратегическое целеполагание и «образы будущего» в пространстве цивилизаций, технологии современных коммуникаций и развитие современного политического языка, эффективные стратегии развития и экономического роста России и другие.
Конференция организована Российской ассоциацией политической науки (РАПН) в партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы и МГИМО МИД России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В теме конференции нет ни одного случайного слова. Ключевые понятия – меняющийся мир и теоретический поиск. Люди легко ориентируются в меняющемся мире, но плохо его понимают. Понимание современного сверхсложного общества невозможно без интеллектуального поиска. Мы живем на переломе эпох, когда мир значительно фрагментирован. При этом традиционные, современные и постсовременные общества сосуществуют одновременно. Статус региона трансформировался из скромного территориального объединения до субъекта мировой политики. Огромный интерес вызывают Глобальный Восток и Глобальный Юг. Сейчас, в эпоху глобальных вызовов и угроз, важно быть не просто субъектом с политической волей, но и с пониманием мировой политической системы», – подчеркнула в приветственном выступлении президент РАПН Оксана Гаман-Голутвина.
На пленарном заседании выступили ведущие эксперты в области внутренней и международной политики России и их зарубежные коллеги из Финляндии, Индии, КНР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.