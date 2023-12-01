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В судах Украины исчезли судьи
На Украине заявили о катастрофической нехватке судей первой и апелляционной инстанций
В украинских судах первой и апелляционной инстанций зафиксирована катастрофическая нехватка судей, в некоторых районах в судах нет ни одного судьи.
«По состоянию на сегодня, по разным оценкам, дефицит кадров именно в судах первой инстанции составляет от 1,5 до 2 тыс. человек. Например, в Кировоградской области в Устиновском районном суде нет ни одного действующего судьи», – приводит ТАСС слова замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Руслана Сидоровича в эфире канала «Рада».
По словам Сидоровича, во многих судах работает лишь один или два судьи, а в целом нехватка служителей Фемиды наблюдается на всей Украине.
Сидорович отметил, что сейчас проводится первый за несколько лет конкурс на должность судей первой инстанции, но на 560 вакансий подано только 507 заявок.
«Это означает, что у нас сегодня есть нехватка людей, которые хотят стать судьями. Это вызвано многими факторами – и общий сниженный уровень доверия и престижности судейской профессии,.. это нехватка соответствующих квалифицированных кадров», – считает представитель ВККС Украины.
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