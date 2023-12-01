Аксенов: Пять человек погибли в Крыму в результате стихии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Аксенов в своем Telegram-канале, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях, электроснабжение нарушено в 273 пунктах, без электроэнергии находилось более 500 тыс. человек.

По его словам, произошло затопление двух многоквартирных домов и 159 частных домовладений, почти 200 приусадебных участков, зафиксированы 873 связанных с повреждением кровель зданий и сооружений происшествий.

Аксенов рассказал, что максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также приморских сельских населенных пунктах. Для ликвидации последствий ЧС привлечены более 3 тыс. человек и 350 единиц техники.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием.

Глава Крыма отметил, что на сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1,6 тыс. абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500). Подвоз воды населению организован, задействовано 25 единиц техники.

Ранее председатель госсовета региона Владимир Константинов на сессии республиканского парламента сообщил, что подтвержденная сумма нанесенного штормовым ветром Крым ущерба превысила 1,3 млрд рублей, а об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты.