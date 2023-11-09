В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

  • Новость часаЗахарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
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    Как разрушается главный антироссийский тезис западной пропаганды
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Кремль анонсировал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию Путина
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    Лавров оценил веру Байдена в способность Украины отвоевать территории
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    25 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    7 комментариев
    9 ноября 2023, 16:59

    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

    Австрийская оппозиция назвала вступление Украины в ЕС «политическим безумием»

    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, иначе это будет означать прямое втягивание Австрии в войну, заявил лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль

    Кикль назвал актом политического безумия, желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны. Он считает, что «брюссельская элита» заставила Австрию вступить в несовместимую с нейтралитетом республики экономическую войну, которая разрушает страну. Кикиль призвал федеральное правительство наложить вето на безответственные планы одобрить вступление Украины в ЕС, передает РИА «Новости».

    По его словам, АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение о блокировании членства Украины в ЕС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине. До этого Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    8 ноября 2023, 19:18
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Версию о неосторожном обращении с боеприпасами в ГБР назвали основной, но также рассматривают версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (23)
    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    Коментарии (25)
    8 ноября 2023, 20:16
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттеджаджем, посетившим Киев.

    На размещенной в Telegram-канале украинского лидера видеозаписи фрагментов встречи с американским министром Зеленский отметил, что поддержка, предоставляемая Киеву Вашингтоном, очень важна, и «речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», передает ТАСС.

    Президент Украины сообщил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном вопросы совместного производства военной техники, вооружений и боеприпасов, и выразил надежду, что Украина сможет наладить совместное производство средств противовоздушной обороны с западными странами.

    В ходе встречи Зеленский и Буттеджадж также обсудили развитие альтернативного маршрута в Черном море для перевозки аграрной продукции с Украины. Кроме того, украинский лидер выразил заинтересованность в поддержке США в развитии железнодорожного транспорта.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (33)
    9 ноября 2023, 09:24
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей

    Президент Украины Зеленский: Было бы лучше, если бы планетой правили собаки

    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Собаки лучше людей справились бы с управлением планетой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что порой «действительно не понимает людей».

    Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что когда смотрит на войну на Ближнем Востоке и на боевые действия на Украине, то думает, что «было бы лучше, если этой планетой правили собаки». Журналисты после этих слов рассмеялись, передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

    Газета ВЗГЛЯД ранее назвала пять случаев, которые упустила Украина для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (46)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (30)
    9 ноября 2023, 09:01
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    @ @gubernator_46

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что комбинат был атакован в Судже. В результате происшествия никто не пострадал.

    В ВСУ ранее заявляли, что зимой украинские военные собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы.

    При этом на Украине признают семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 12:34
    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ

    Украинский политолог Скачко: Зеленский может бросить ВСУ в наступление хоть завтра, результат известен заранее

    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский может снова попытаться отправить ВСУ в наступление, возможно, у него даже есть план. Однако атака заранее обречена на провал, что уже произошло с первой попыткой «контрнаступа», сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины продолжить наступление в этом и следующем году, а также заверил в готовности страны сражаться даже без поддержки США.

    «Наличие плана не означает, что есть реальные возможности для его реализации. Фундамент, на котором держится власть Зеленского, – это его готовность беспрекословно следовать указаниям Запада, в частности США. Опять же, он указывает, что выполнить поставленные задачи можно только в том случае, если ВСУ поставят все то, что они так просили в части вооружения», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «При этом, конечно, нельзя исключать того, что в будущем году украинские военные вновь пойдут в контрнаступление. Другое дело, что шансов на успех у них будет не больше, чем в первый раз. Так что, по большому счету, можно начинать атаку хоть завтра, если уж результат заранее известен», – иронично добавляет собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на слова Зеленского о том, что Украина продолжит сражаться даже без поддержки США. «Это примитивные заявления на публику, направленные как на американцев, так и на украинцев», – считает он.

    «С одной стороны, Штатам показывают, что ВСУ якобы настроены идти до конца. С другой стороны, это должно мобилизовать ту небольшую часть граждан Украины, которые поддерживают нынешнюю власть в Киеве. Возможно, это даже кого-то успокоит», – заключил Скачко.

    Украина продолжит наступление в этом и будущем году, заявил Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города и конкретные направления, куда пойдут ВСУ.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше вооружений, чем рассчитывали.

    Кроме того, Зеленский, обращаясь к американцам, сказал, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится. Он также попросил у Вашингтона доступ к военным технологиям. Ранее газета ВЗГЛЯД подвела военные и политические итоги украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    9 ноября 2023, 03:55
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины

    Помощник госсекретаря США О'Брайен заявил о необходимости не допустить Китай к восстановлению Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США должны создать условия, при которых Китай не сможет принять участие в восстановлении Украины, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен в комитете Сената по иностранным делам подчеркнул, что для США важно «оставаться в игре». Он заявил, что нужно «создать условия», при которых окажется «невозможным» участие «непрозрачных и нелегитимных подрядчиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, О'Брайен также выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине. О'Брайен заявил, что помощь Украине приносит пользу американской экономике.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2023, 14:14
    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует

    Лавров словами «блажен, кто верует» оценил позицию Байдена по Украине

    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

    «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», – сказал Лавров.

    Фрагмент интервью с главой российского внешнеполитического ведомства журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден все еще верит в возможность для Украины вернуть контроль над утраченными территориями. При этом сообщалось, что из более чем 60 млрд долларов, которые Украине выделили за время российской специальной военной операции, администрация США потратила около 96%.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 15:00
    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что в стране нет «русскоязычного меньшинства»

    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»
    @ Мария Фролова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине «нет русскоязычного меньшинства», его «не существует», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина отметила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». На Украине, как считает вице-премьер страны, есть «украинцы, часть которых говорит на русском языке», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Про себя Стефанишина сказала, что является одесситкой. «Когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу – на русском», – сообщила она, добавив, что для этого ей не требуются «решения Венецианской комиссии». По ее словам, Брюссель разделяет данную точку зрения. Она выразила удовлетворение тем, что Еврокомиссия «это понимает».

    Заявления украинского вице-премьера прозвучали на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему на Украине внезапно стали защищать русский язык.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2023, 00:28
    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

    Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

    Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

    Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

    «Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

    Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

    По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

    Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    Коментарии (13)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2023, 19:52
    СМИ: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины

    USAID: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины

    СМИ: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    У правительства США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева, заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

    Она подчеркнула, что без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим. Это может «привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена обратились к Конгрессу с просьбой выделить Украине еще 11,8 млрд долларов, чтобы помочь оплатить текущие счета.

    Коментарии (12)
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