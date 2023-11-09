Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау

Токаев: Генконсульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау, что имеет очень большое значение со всех точек зрения, передает ТАСС.

Токаев напомнил, что в текущем году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде.