  • Новость часаБеспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»
    В Киеве начались массовые увольнения мужчин
    В нашествии постельных клопов в Южную Корею заподозрили Францию
    Эксперт назвал правила формирования российских черных списков авиапассажиров
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    29 комментариев
    9 ноября 2023, 08:34

    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Коментарии (34)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    Коментарии (44)
    8 ноября 2023, 20:43
    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    Asharq: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время
    @ Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже в ближайшее время могут быть достигнуты договоренности о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

    Источник рассказал, что израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 04:22
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США

    Al Mayadeen сообщил о столкновении сирийских и американских военных в районе Дейр-эз-Зора

    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора, применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия, сообщают СМИ.

    Как утверждает Al Mayadeen, стрельба началась в районе реки Евфрат после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне также участвуют курдские «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

    По данным Al Mayadeen, «идут ожесточенные столкновения». США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники – со стороны запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии. При этом министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль также нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Agence France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявило, что в результате американских ударов по объектам, которые якобы используют проиранские группировки, погибли «девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки».

    Al Mayadeen сообщает, что отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетный удар США. Сообщается, что не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 18:38
    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

    Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.

    На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.

    Коментарии (14)
    8 ноября 2023, 23:19
    Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Хагари заявил о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Хагари отметил, что в «безопасный район» направлены «лекарства, еда и вода». Он отметил, что за день около 50 тыс. жителей анклава «перешли с севера сектора Газа на юг», поскольку осознали, что «ХАМАС потерял контроль на севере», передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (12)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 01:40
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена

    Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотник США у побережья Йемена

    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник США MQ-9 Reaper сбит у побережья Йемена силами хуситов, подтвердил Пентагон.

    В среду представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что ПВО хуситов сбила американский беспилотник MQ-9. Сариа заявил, что БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами Йемена для «поддержки израильского режима», передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подтвердил, что хуситы сбили MQ-9. Расследование ведет Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Напомним, йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал о перехвате эсминцем ВМС США, находящимся в северной части Красного моря, ракет и беспилотников йеменских хуситов.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 00:58
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    И.о. министра по социальным правам Испании Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    @ Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Испания и другие государства должны разорвать дипломатические отношения с Израилем, так как израильский премьер Беньямин Нетаньяху является военным преступником, заявила и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра.

    Беларра заявила о необходимости направить «правильный политический посыл» об отказе «иметь отношения с военным преступником». Комментируя возможные шаги по отношению к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа, Беларра отметила, что «можно многое сделать». Она заявила, что можно «ввести санкции против Нетаньяху и его политического кабинета, подать в Международный уголовный суд на всех, кто несет ответственность за нанесение ударов по Газе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, несколько стран уже отозвали своих послов из Израиля. Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником».

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 10:18
    ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха уничтожила крупного разработчика вооружений для палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мохсена Абу Зину, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидировали старшего разработчика вооружений ХАМАС, передает ТАСС.

    Там уточнили, что истребитель ЦАХАЛ уничтожил на рабочем месте главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину.

    В пресс-службе отметили, что «Зина был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС, экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами».

    Ранее израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 03:00
    Израиль и США нанесли удары по Сирии

    Израильская и американская авиация нанесли удары по военным объектам Сирии

    Израиль и США нанесли удары по Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.

    Минобороны Сирии сообщило, что в среду вечером «израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане». Ударам подверглись «некоторые военные позиции в южном регионе». В результате «нанесен некоторый материальный ущерб», передает РИА «Новости».

    Остин сообщил, что два истребителя F-15 «в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому» Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками», передает ТАСС.

    По версии США, Вашингтон таким образом ответил на «серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии», чтобы показать готовность США «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Остин заявил, что США «продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

    Напомним, военные базы США в Сирии и Ираке подверглись новым обстрелам и атакам беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы
    Германия начала вывод своих систем ПРО Patriot из Польши
    Греция закрывает генконсульство в Москве
    Отец футболиста Лесина назвал причину его смерти
    Робот убил человека в Южной Корее
    Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце
    Китай забрал всех панд из зоопарков США

    Зачем «АвтоВАЗу» серьезно обновлять модельный ряд

    «АвтоВАЗ» рассказал о планах по выпуску новых моделей. Уже в следующем году появится модель, которая может стать самой продаваемой в России, а в двухлетней перспективе – новый кроссовер. Только на первый взгляд заводу в условиях ухода западных конкурентов можно почивать на лаврах. Ему на пятки активно наступают китайцы. Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

    Перейти в раздел

    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему на Украине внезапно стали защищать русский язык

    На Украине ни с того ни с сего вскипела новая схватка вокруг русского языка. Скандально известной Ирине Фарион внезапно предъявили претензии о «недопустимости дискриминации по языковому принципу». Что происходит и почему на самом деле проблема русского языка не имеет к конфликту реального отношения? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    • Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов
      Олимпиада в Париже может оказаться последней

      Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

      0 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      2 комментария
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      29 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............