Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.0 комментариев
В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК
В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»
Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.
Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.
В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.