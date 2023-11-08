Антонов обвинил США в ведении гибридной войны против России руками украинцев

Дипломат Антонов: США уверовали в собственную безнаказанность и ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев

Tекст: Антон Никитин

Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах, заявил, что разговор по существу в планы Вашингтона не входил, США уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев.

Глава российской дипломатической миссии подчеркнул, что в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов Российской Федерации.

Антонов указал, что решением о выходе из ДОВСЕ Россия направляет четкий сигнал – попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Дипломат рекомендовал американцам и их сателлитам перестать переоценивать свои силы.

Накануне МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. В тот же день Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.