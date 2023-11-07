Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
В Крыму выразили заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы
Аксенов поддержал идею строительства железной дороги в Крым через новые регионы
В Крыму одобряют идею строительства железной дороги, которая будет проходить через новые российские регионы, это позволит полуострову меньше зависеть от Крымского моста, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка», – сказал Аксенов.
Он отметил, что тогда бы регион меньше зависел от Крымского моста, который больше 28–30 пар поездов за сутки не пропустит, передает ТАСС.
Сейчас проект строительства находится на стадии обсуждения.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железнодорожной ветки между поселком Акимовка в Запорожье и Ростовом-на-Дону.