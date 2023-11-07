Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
РКК «Энергия» назвала срок работы РОС
РКК «Энергия»: Срок работы Российской орбитальной станции составит полвека
Срок активного существования перспективной Российской орбитальной станции должен составить 50 лет, это необходимо для отработки технологий межпланетных пилотируемых полетов, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.
По его словам, Российскую орбитальную станцию проектируют «совершенно нахально», заявляя, что срок ее работы составит 50 лет, передает ТАСС.
Соловьев добавил, что пилотируемые комплексы на околоземной орбите необходимо развивать таким образом, чтобы они были элементами будущей межпланетной станции.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.