Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана
Обыски проходят по месту жительства и работы замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в силовых структурах республики.
Согласно сообщению источника ТАСС, задержан замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, у него дома и на работе начались обыски.
В данный момент причина задержания уточняется.
Как указано на официальном сайте МВД по Дагестану, Исмаилов занимал должность начальника следственного управления ведомства.