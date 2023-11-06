Кириенко дал совет победителям конкурса «Большая перемена»

Сергей Кириенко на церемонии закрытия финала на «Артек-Арене» отметил, что победа в конкурсе для ребят – это не только уверенность для дальнейшего движения вперед, это еще и ответственность, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вы должны помнить, что вы – пример для других ребят. Нужно помогать младшим и передавать им свой опыт так же, как учителя и наставники помогали вам. Помогать своим родителям и учителям», – добавил он.

Кроме того, обращаясь к финалистам, их семьям и наставникам, первый заместитель руководителя администрации президента напомнил о проведении в стране семейного конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Это у нас семейное» и пригласил участников «Большой перемены» посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«Как сказал президент России (Владимир Путин), в этом году весь конкурс проходил с единой сквозной линией «Горжусь Россией!». Вы показали, насколько вы знаете и любите свою страну, как вы гордитесь своими регионами и Россией в целом. Я хочу сказать, что мы все гордимся вами! Вы молодцы, потому что смогли победить в конкурсе, в котором ежегодно участвуют миллионы таких же талантливых ребят», – добавил Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект «Движения Первых». Его соорганизатором выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования.

В церемонии также приняли участие помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова и другие.