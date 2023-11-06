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Минздрав Газы обвинил Израиль в уничтожении двух больниц
Истребители израильских воздушных сил ударили по единственной психиатрической и офтальмологической больницам в секторе Газа, сообщил палестинский минздрав.
Большая часть этих построек разрушена, сообщили в ведомстве в понедельник, передает ТАСС.
«Оккупанты нанесли удар по единственной психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа, большая их часть разрушена», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла заявляла, что минимум 150 медработников погибли при ударах Израиля по анклаву.