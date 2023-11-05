Американист: Неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе

Американист Дудаков рассказал о последствиях сумбурного визита Блинкена на Ближний Восток

Tекст: Олег Исайченко

«Также сейчас проходят ожесточенные переговоры с Ираном о неучастии «Хезболлы» в конфликте, которыми заведует Джейк Салливан. К ним подключится и новый посол США в Израиле – имевший опыт общения с Ираном. Блинкен же пытается урвать у них лавры «замирителя» «Хезболлы» – но в целом безуспешно. И неясно, что Иран может потребовать взамен, кроме разморозки активов», – уточнил эксперт.

«Тяжело идут переговоры и с Турцией – учитывая связи Анкары с ХАМАС. Здесь Вашингтону вновь придется идти на уступки. В Турции как минимум ждут новых траншей от МВФ, поставок истребителей F-16 и комплектующих. А также зеленого света на разработку газовых месторождений в Средиземном море, за которые бьется и Греция», – напомнил американист.

«Но протащить это в Конгрессе, где сильно греческое лобби, будет очень сложно. Усугубляет ситуацию и усиливающийся раскол в Вашингтоне. Пока Блинкен мотается по Ближнему Востоку, его собственные аппаратчики вовсю обвиняют Белый дом в попустительстве «геноциду палестинцев», – добавил политолог.

«В то же время падчерица Камалы Харрис вовсю собирает деньги на помощь Палестине, пока сама Харрис пытается лавировать, выражая симпатии палестинцам, но без критики Израиля. А Конгресс остается в жестком клинче с Белым домом. Неудивительно, что потуги Блинкена в основном заканчиваются ничем, а переговорные позиции США чуть ли не каждый день слабеют», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников. Кроме того, Накануне заявил, что израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.