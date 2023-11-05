Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

Песков: Совещание Путина по событиям в Дагестане проводилось до ночи

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, совещание продолжалось достаточно долго. «Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь», – сказал он, передает ТАСС.

Песков, комментируя обсуждениt, отметил, что это и внутренний аспект, и международный аспект. Он уточнил, что на совещании обсуждались меры, которые нужно принять, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Поэтому, по его словам, это «был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении».

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, уточнил, что совещание – оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. «И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале.

Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.