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    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    29 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 15:40

    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

    Песков: Совещание Путина по событиям в Дагестане проводилось до ночи

    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин после беспорядков в аэропорту в Махачкале проводил совещание, которое длилось почти два часа и «ушло совсем в ночь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как указал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, совещание продолжалось достаточно долго. «Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков, комментируя обсуждениt, отметил, что это и внутренний аспект, и международный аспект. Он уточнил, что на совещании обсуждались меры, которые нужно принять, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Поэтому, по его словам, это «был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении».

    Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, уточнил, что совещание – оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. «И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале.

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (70)
    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Владимир Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с представителями общественных организаций на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о Луганске, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Кроме того, одна из участниц встречи на Красной площади из Запорожской области поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.

    «Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», – цитирует RT президента.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (36)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 16:15
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.

    «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.

    Глава государства, как сообщает официальный сайт президента,  отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 15:28
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

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    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 16:02
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продает оружие Украине и талибам (движение «Талибан» запрещено в России), оно распространяется по всему миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «Сейчас говорят – оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, украинцы продают оружие и талибам (запрещено в России), а оттуда «идет куда угодно дальше».

    Ранее Путин сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.

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    3 ноября 2023, 16:27
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.

    На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.

    «Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.

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    3 ноября 2023, 16:54
    Путин пошутил о «художественном свисте» украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент Владимир Путин назвал украинских военных «большими специалистами по художественному свисту».

    «Вы какие произведения играете, ребят?» – спросил глава государства молодого человека, играющего на скрипке, передает ТАСС.

    Юноша ответил ему, что исполняет Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни, исполняемые в том числе художественным свистом.

    «Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту», – пошутил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Глава государства, говоря о целях спецоперации на Украине, уточнил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 15:57
    Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом
    Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воссоединения России и Крыма не произошло бы, если бы не государственный переворот на Украине в 2014 году, заявил российский президент Владимир Путин.

    Если бы у России складывались отношения с Украиной доброжелательно, «в голову бы никому не приходило совершать действия», связанные с Крымом, сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты, передает ТАСС.

    «Ну как? Если б там все было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму так же, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», – сказал он.

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 17:04
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

    «Когда начали истреблять все русское там [на Украине] – это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях – то это вообще полный беспредел», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что параллельно с этим киевский режим начал «истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада».

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

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    3 ноября 2023, 15:40
    Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году

    Путин: В 2023 году рост ВВП в России может составить 3%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам года рост ВВП России может составить 3%, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.

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    4 ноября 2023, 13:53
    Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Президент возложил к памятнику букет красных цветов, после чего цветы возложили другие участники церемонии, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом. Также в ходе церемонии глава государства поздоровался и пообщался с другими присутствующими представителями духовенства и с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций.

    Кроме того, вместе с президентом на церемонии присутствовали представители религиозных объединений России. 

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