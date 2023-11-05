Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.3 комментария
ВСУ нанесли удары по жилым районам Энергодара
Постпред России в Вене: ВСУ продолжают наносить удары по жилым районам Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать с помощью беспилотников город Энергодар, где проживают работники Запорожской АЭС и члены их семей, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, ВСУ продолжают наносить удары при помощи беспилотников по городу Энергодар, где проживают работники ЗАЭС и члены их семей, целью атак являются преимущественно жилые дома, передает ТАСС. Он уточнил, что последняя атака была произведена в 10.30 4 ноября.
Ранее Ульянов рассказал, что Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.