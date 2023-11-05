Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Звезду со стелы в честь 60-летия Победы над Германией демонтировали в Киеве
Советскую звезду убрали с установленной в честь 60-летия Победы над нацистской Германией стелы в Киеве
В Киеве со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над нацистской Германией, демонтировали советскую звезду, сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщили, что звезда «окончательно демонтирована», передает РИА «Новости».
Стела, как пишут СМИ, находится «на проспекте Победы», хотя в начале 2023 года глава города Виталий Кличко указывал, что проспект переименовали в Брестский, передает ТАСС.
В августе в Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам монумент переименовали в «Украину-мать».