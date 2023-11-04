Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.2 комментария
В ДНР назвали Украину «непомерной ношей» США
Гагин: Помощь Украине стала «непомерной ношей» для НАТО
Помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей», поэтому начались переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что та помощь, которая заявлена США из остатков средств, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти, Киев стал «непомерной ношей» для НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.
В пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.
Между тем, американский телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией.