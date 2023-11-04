Волонтеры Победы провели мероприятия ко Дню народного единства

Tекст: Александра Юдина

Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, сила России в единстве, что доказывает наша история.

«История показывает, что в самые сложные периоды мы всегда объединялись и побеждали. Сегодня во время СВО мы снова все объединились. Это проявляется в возросшей активности гражданского общества, в увеличении числа волонтеров, в желании помогать военнослужащим и их семьям. Забота, взаимовыручка, поддержка, неравнодушие – это наш код, это ценности, которые передаются из поколения в поколение», – сказала она.

Также в День народного единства к жителям России обратились участники специальной военной операции. Они передали через волонтеров Победы видеообращение и подчеркнули, что только единство поможет достичь Победы.

«Мы на передовой бьемся за семьи, за женщин и детей, за мир. Мы повторяем подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны. С Днем народного единства. Наша Родина – Россия», – обратились к жителям страны бойцы разных национальностей.

Волонтеры Победы провели и очные мероприятия. Так, добровольцы предложили жителям страны отправиться в «Путешествие по России». В формате интеллектуальной игры участники узнали больше о достопримечательностях российских городов, вспомнили о людях, прославивших нашу страну, и познакомились с изобретениями, шедеврами искусства и традициями, которыми гордятся жители разных регионов нашей необъятной Родины.

Отмечается также, что интеллектуальная игра «Путешествуем по России» объединила школьников, студентов, молодежь и неравнодушных граждан нашей страны в Ростовской, Астраханской, Курской, Мурманской областях, Республике Башкортостан, Луганской Народной Республике и других регионах. В Камчатском крае в игре приняли участие ветераны боевых действий в зоне СВО вместе с социальными координаторами, а так же команды учащихся образовательных организаций.

По словам участницы игры из республики Башкортостан Камиллы Галимовой, ее главными впечатлениями остались дружная атмосфера и новые знания.

«Я очень рада, что попала на интеллектуальную игру «Путешествуем по России». Я очень рада, что у нас проводятся такие мероприятия. И надеюсь, что с помощью таких форматов у людей появится еще больше поводов любить свою Родину», – сказала она.

Кроме того, волонтеры Победы вышли на улицы городов и в места массового скопления людей, чтобы провести короткий опрос жителей про культуру народов России.

Напомним, политолог Александр Рудаков рассказал, что впервые в двадцать первом веке на единой выставочной площадке представлены все ключевые достижения нашей страны, люди видят тенденцию, а это меняет сознание и показывает, что у России есть будущее.