Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Политолог: Выставка-форум в Москве показывает, что у России есть будущее
Политолог: Выставка-форум в Москве показывает, что у России есть будущее и перспективы
Впервые в двадцать первом веке на единой выставочной площадке представлены все ключевые достижения нашей страны, люди видят тенденцию, а это меняет сознание, выразил мнение политолог, эксперт российского Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.
По его словам, инициатива президента России Владимира Путина провести выставку-форум «Россия» стало возрождением традиций создания экспозиций, показатель планов, которые были успешно реализованы, передает «Федерал Пресс».
«Многие масштабные проекты, к примеру, строительство Крымского моста или космодрома «Восточный», были инициированы лично главой государства. Экспозиции, представленные в павильонах, дают возможность увидеть, как реализовались эти планы, каким образом сказанное превращалось в сделанное, идея – в результат», – подчеркнул Рудаков.
Также эксперт добавил, что долго время в общественное сознание внедрялся стереотип об отсталости России, об отсутствии у страны шансов и перспектив, однако выставка-форум «Россия» разрушает этот стереотип и помогает сформировать подлинный, реалистичный образ страны.
«Многие посетители выставки порой не могут скрыть своего удивления тем, как реально развивается Россия, какие масштабные проекты реализуются в стране», – заметил политолог.
В заключение Рудаков заверил, что люди видят реальные достижения России, даже скептики убеждаются в том, что у России есть будущее, есть перспективы, есть возможность занять достойные позиции или даже выйти на глобальное лидерство во многих отраслях.
Напомним, выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ, в рамках выставки откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы.