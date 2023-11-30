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    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

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    30 ноября 2023, 13:12

    МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянок

    МИД России выразил признательность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение российских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия признательна руководству ХАМАС за «позитивную реакцию на настоятельные обращения по освобождению заложников» и продолжит добиваться освобождения других россиян, удерживаемых в секторе Газы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», – цитирует ТАСС Захарову.

    По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены Елена Труфанова и Ирина Татти, которые удерживались в качестве заложниц в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС отпустило двух россиянок и 13-летнюю дочь гражданина России. Кроме того, в ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину.


    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (18)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (23)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (13)
    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

    Коментарии (10)
    27 ноября 2023, 16:33
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

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    29 ноября 2023, 19:12
    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»

    Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в секторе Газа

    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа.

    «Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», – передает ТАСС заявление организации.

    Их имена и местоположение не раскрываются.

    Ранее в ХАМАС пообещали освободить еще россиян вне рамок сделки с Израилем о перемирии в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину.


    Коментарии (4)
    29 ноября 2023, 01:58
    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке

    Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы

    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке
    @ Kaitlin/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Пентагона не хватает денег, чтобы оплатить наращивание сил на Ближнем Востоке, поскольку в Конгрессе США нет консенсуса по вопросу одобрения финансирования, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».

    Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.

    Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

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    28 ноября 2023, 03:42
    В Госдепе сообщили о планах Блинкена обсудить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Блинкен на этой неделе планирует посетить Израиль и Западный берег реки Иордан, где он обсудит «право Израиля на самооборону» и «усилия по освобождению оставшихся заложников», защиту мирного населения и доставку гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    Также политик затронет вопросы «будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта».

    Ранее сообщалось, что освобожденные из Газы 11 заложников прибыли в Израиль.

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 02:51
    Израиль освободил новую группу палестинских заключенных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Ранее движение ХАМАС сообщило, что получило список из 33 палестинских заключенных, которых планируют освободить. В список вошли три женщины и 30 подростков, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиль прибыли 11 освобожденных заложников.

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    27 ноября 2023, 19:56
    Перемирие в секторе Газа продлили на два дня

    МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня

    Перемирие в секторе Газа продлили на два дня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Как написал Аль-Ансари в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), Катар сообщил, что после продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое продлили еще на два дня, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило о намерении продлить перемирие с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие.

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    29 ноября 2023, 12:31
    Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, утверждая, что ситуации в секторе Газа и на Украине якобы нельзя сравнивать, в заявлениях генсека сокрыт ложный нарратив, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

    Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

    Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

    Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

    Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.

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    28 ноября 2023, 23:44
    ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа

    Представитель ХАМАС Хамдан предложил Маску посетить сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить сектор Газа, чтобы увидеть «масштабы резни», устроенной Израилем, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

    Кроме того, Хамдан заявил, что мировым СМИ нужно «активизировать присутствие» в палестинском анклаве. По его словам, они должны «увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида» в отношении «детей и беззащитного гражданского населения». Армию Израиля он назвал «нацистской армией», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ответ Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «сейчас это кажется немного опасным». «Но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», – заявил он.

    Напомним, Маск, которого обвинили в «антисемитских» высказываниях, посетил Израиль. Вместе с главой правительства страны Биньямином Нетаньяху Маск побывал в кибуце Кфар-Аза.

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    28 ноября 2023, 21:14
    Нетаньяху раскрыл действия Израиля после освобождения заложников

    Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

    Нетаньяху отметил, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев, после чего боевые действия в Газе продолжатся, потому что у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило, что перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на пару дней. Во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.

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    27 ноября 2023, 21:57
    Красный Крест назвал количество освобожденных заложников из Газы

    Гендиректор МККК Мардини заявил об освобождении 58 заложников из Газы с 24 ноября

    Tекст: Валентина Григоренко

    Не менее 58 заложников были освобождены с 24 ноября из сектора Газа, заявил генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

    Как указал Мардини RTVI, в течение трех дней была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. По его словам, некоторые из них были гражданами третьих стран, а 85 палестинских заключенных израильских тюрем воссоединились со своими семьями на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

    В понедельник израильские власти получили список заложников, удерживаемых сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

    Ранее армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

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    28 ноября 2023, 22:25
    ХАМАС освободило пятую группу израильских заложников

    ХАМАС и власти Израиля подтвердили освобождение пятой группы заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождена пятая группа заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщили палестинское движение ХАМАС, Международный комитет Красного Креста и власти Израиля.

    Палестинский чиновник сообщил, что «ХАМАС передало группу заложников Красному Кресту», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.

    Израильская армия, «основываясь на информации, полученной от Красного Креста», сообщила, что освобождены десять израильтян и двое иностранцев.

    Позднее канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что в Израиль прибыли 12 человек – десять граждан этой страны и двое граждан Таиланда. В пятой группе освобожденных израильтян – десять женщин, включая девочку-подростка Майю Лаймберг, которую вернули в Израиль вместе с ее собакой.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что в ответ Израиль освободит 30 палестинских заключенных: 15 женщин и 15 детей и подростков – передает ТАСС.

    При этом аль-Ансари заявил, что «из сектора Газа освобождены одна несовершеннолетняя и девять женщин, одна из которых имеет австрийское гражданство, две – аргентинское, а также гражданка Филиппин».

    Впервые с момента вступления в силу гуманитарного перемирия о передаче нескольких гражданских лиц в обмен на палестинских заключенных заявила радикальная группировка «Исламский джихад».

    Напомним, ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников.

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    Погода в зоне боевых действий на Украине резко ухудшилась, пришла настоящая зима, Черное море накрыли штормы. Считается, что климат серьезно влияет на ход военных кампаний, и история это неоднократно доказывала. Как именно влияет погода на российские войска в зоне спецоперации? Подробности

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    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

    Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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