Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
ХАМАС отпустило заложников, освобождения которых добивалась Россия
ХАМАС отпустило двух гражданок России и 13-летнюю дочь россиянина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух гражданок России. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что палестинское движение отпустило 13-летнюю Гали Таращански, отец которой также является гражданином России.
Как сообщила Захарова, «МККК подтвердил передачу ему хамасовцами наших двух гражданок» – матери и дочери Ирины Татти и Елены Труфановой, передает ТАСС.
Израиль сообщил, что в составе шестой группы заложников палестинские радикалы освободили 14 человек: десять граждан Израиля и четырех иностранцев. Все они доставлены на территорию Израиля. В списке освобожденных указана Таращански, освобождения которой также добивался МИД России.
Напомним, в среду военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило, не называя имен, об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа. Перед этим в ХАМАС пообещали освободить несколько российских граждан в знак признательности президенту России Владимиру Путину.