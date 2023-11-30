Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.3 комментария
Кремль спросили о сроках визита Путина в Непал
Песков: Сроки возможного визита Путина в Непал будут обсуждаться по дипканалам
Сроки возможного визита президента Владимира Путина в Непал или приезд в Россию премьер-министра Непала пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал высказал мнение, что в отношениях Москвы и Катманду настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне. Он заявил, что будет раз видеть Путина в Непале, а также и сам готов приехать в Россию.
По словам Пескова, конкретных договоренностей нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, передает ТАСС.