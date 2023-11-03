Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Путин пошутил о «художественном свисте» украинских военных
В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент Владимир Путин назвал украинских военных «большими специалистами по художественному свисту».
«Вы какие произведения играете, ребят?» – спросил глава государства молодого человека, играющего на скрипке, передает ТАСС.
Юноша ответил ему, что исполняет Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни, исполняемые в том числе художественным свистом.
«Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту», – пошутил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Глава государства, говоря о целях спецоперации на Украине, уточнил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.