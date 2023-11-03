Путин призвал реагировать на трагедию в Газе с пониманием того, где корень зла

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что у людей, спокойно смотрящих на происходящее в Газе, каменное сердце.

«Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там [в Газе] это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!» – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.