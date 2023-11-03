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Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.
«Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».
Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.