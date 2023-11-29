Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации
Статус России как уникальной цивилизации имеет научные обоснования, подтверждаемые геномными исследованиями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно!» – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.