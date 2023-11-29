Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.4 комментария
Собравшегося вступить в украинские войска мужчину задержали в Кемерово
По делу о госизмене и терроризме в Кемерово задержан собиравшийся вступить в украинские войска мужчина
В Кемерово по делу о госизмене и терроризме задержан мужчина, который хотел выехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, он арестован, сообщил главк ФСБ по Кемеровской области.
Как сообщили в главке, 36-летний житель Кузбасса хотел вступить в «состав украинского военизированного формирования» и сражаться против российской армии. С координатором на Украине он связался через интернет-мессенджер, передает РИА «Новости».
Мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. Он купил камуфляж, медицинские препараты, средства связи. Для того, чтобы попасть на Украину, мужчина приобрел билеты на самолет и поезд. Он был задержан, когда проходил регистрацию на авиарейс.
На днях ФСБ задержала в Самаре предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ. В Крыму был задержан россиянин, который отправлял на Украину компоненты военной авиатехники.