Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Девочка выпала из окна во время игры в школе в Москве
Следователи начали проверку по факту падения девочки во время игры из окна школы в Москве
Школьница во время игры выпала из окна учебного заведения в центре Москвы, ребенок госпитализирован, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Иванова заявила, что следователи работают с руководством учебного заведения, жизни ребенка угрозы нет, она находится в больнице, передает РИА «Новости».
По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, девочка выпала из окна первого этажа частной школы.
Ранее в Москве два человека погибли после падения с балкона горящей квартиры.