В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.0 комментариев
Делегация России получила приглашение на сессию Генассамблеи Интерпола
Делегация России получила приглашение и прибудет на сессию Генассамблеи Интерпола
Интерпол пригласил российскую делегацию на 91-ю сессию Генеральной ассамблеи и празднование столетия организации, представители РФ примут участие в мероприятиях, заявил президент организации Ахмед Насер ар-Раиси.
По его словам, россияне приглашены, и их будут приветствовать, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии, передает ТАСС.
91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, которая соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств более чем из 190 стран – участниц организации, пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Сессия приурочена к столетию создания организации, основанной в Австрии в 1923 году.
Насер ар-Раиси добавил, что Россия и другие страны-члены важны для Интерпола, а устав не позволяет исключить ни одну страну. Он также отметил, что согласно второй статье Устава, двери организации открыты для каждой страны, чтобы она могла оказать поддержку своей полиции.
«Наращивание потенциала, обмен информацией, борьба с преступлениями. Это то, что сейчас происходит и с Россией. Связь (с МВД) есть, мы обеспечиваем равное отношение ко всем членам», – подчеркнул президент Интерпола.
Ахмед Насер ар-Раиси добавил, что в ряды организации вступит Палау, а сейчас Интерпол – самая крупная организация, в ее составе будет 196 членов, что больше, чем в ООН.
Президент организации отметил, что Интерпол всегда рад приветствовать новых участников, и важно, чтобы «у преступников не осталось места, где они могли бы укрыться».
Ранее глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев сообщил, что некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом.