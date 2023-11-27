Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.3 комментария
Делегация Госдумы посетила выставку «Россия» на ВДНХ
Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в понедельник посетила международную форум-выставку «Россия» на ВДНХ, сообщается на сайте нижней палаты.
«В понедельник, 27 ноября, члены Совета Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетили международную выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ», – приводит сообщение РИА «Новости».
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе осмотра выставки отметил, что многих эта выставка потрясает. «Я внимательно смотрю новостные выпуски и вижу, как горят глаза у молодежи. Самое главное, они увидели это пространство, они понимают, что это их возможности, новые возможности молодой России», – цитируют Васильева на сайте Госдумы.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что выставка демонстрирует успехи и достижения России за последние годы, по его словам, нет ни одного региона, где не было бы серьезных подвижек к лучшему.
«Выставка, которая проходит на легендарной ВДНХ, показывает достижения России за последние годы – достижения, которые, несмотря на беспрецедентный поток санкций и рестрикций, количество которых уже приближается к 20 тысячам, крепнет, движется вперед», – приводит слова руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого на сайте Госдумы.
По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), регионам очень важно встречаться в таком формате. Он отметил, что выставка говорит о том, как широка и необъятна страна и какие в ней живут люди. «Мы порой забываем, как много всего интересного в России – и, главное, не за последний год, а за последнее десятилетие – и как изменилась наша страна», – цитирует Даванкова сайт Госдумы.
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия – За правду») заявил, что собрать все регионы России в одном месте – это очень хорошая идея. По его словам, уникальность выставки состоит в том, что за короткое время и в одном месте можно посмотреть все достопримечательности России.