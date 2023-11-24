Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.14 комментариев
Зеленский уволил заместителей командующего нацгвардией Украины
Зеленский уволил четырех заместителей командующего национальной гвардией Украины
Первый заместитель командующего национальной гвардией Украины Владимир Кондратюк, а также еще трое заместителей командующего лишились своих постов, говорится в указах, подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уволены Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. На место Кондратюк назначен Вадим Гладков. Александр Белоус и Алексей Осипенко стали заместителями командующего. Причина уволнений не называется, передает ТАСС.
В ноябре Зеленский без ведома главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволил Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций. Также своих постов лишились зампредседателя Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский и командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко.