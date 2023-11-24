Пригожин: Обязательство не работать против Родины звездам надо прописывать в контракте

Иосиф Пригожин объяснил, как государство должно действовать по отношению к Шарлоту и Милохину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я видел, как этот Шарлот, не всецело похожий на представителя мужского пола, извиняется на камеру: «Простите, я больше так не буду». Что тут можно сказать? Паспорт-то тебе что плохого сделал? А Родина чем тебе насолила?» – риторически отмечает продюсер Иосиф Пригожин.

«Я толерантный человек. Мне все равно, кто чем занимается, если человек не нарушает закон. Но когда вы на ровном месте задеваете Родину, оскорбляете ее и пытаетесь сделать из этого какой-то хайп – это, конечно, непонятно и недопустимо», – полагает собеседник.

«Что в такой ситуации делать государству? Я думаю, что у менеджеров, которые раскручивают тиктокеров, блогеров, любых деятелей шоу-бизнеса, должны быть прописаны жесткие условия контракта, которым будут предусмотрены обязательства звезд не работать против Родины. Я уже второй десяток лет говорю о необходимости подобных мер», – считает Пригожин.

По его словам, в противном случае получается так: ряд деятелей культуры считают возможным «вытирать ноги о нашу страну, а наши ответы получаются какими-то неубедительными и невнятными, за нас никто не заступится».

«В США есть понятие three-strikes law – «закон трех ошибок». Название хорошее. Нам можно перенять этот принцип, переиначив его, и применять к таким «возвращенцам». За первую ошибку можно простить, за вторую – штрафовать, в случае третьей – заводить уголовное дело», – предложил Пригожин.

Что касается вопросов перевоспитания, «то Шарлотам, Моргенштернам и Милохиным для этого не обязательно идти на фронт». «Военным делом должны заниматься профессионалы. Но вот отправить в тыл их вполне можно, пусть картошку чистят или занимаются санобработкой помещений. Они же в своей жизни и дня по-настоящему не работали. Вот пусть узнают, почем в Одессе рубероид», – подчеркнул собеседник.

«Стоит отдельно упомянуть и аудитории этих деятелей. Пока существуют социальные сети, и пока в Сети в открытом доступе можно публиковать что угодно, поклонники Шарлота, Моргенштерна, Милохина являются инструментом влияния на наше общество. Тут государству нужно задействовать все инструменты мягкой переориентировки этих людей на ценности, более близкие нашей российской цивилизации», – считает продюсер.

С другой стороны, появление русофобии в певческой и актерской среде Пригожин считает частичным упущением государства. «Где-то недосмотрели, где-то сместили приоритеты. Но у нас есть время и возможности, чтобы исправить недоработки. Нужно лишь начать этим заниматься», – заключил Пригожин.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что на Эдуарда Шарлота – певца и блогера из Самары – СК по Самарской области возбудил три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», и еще одно – по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Шарлот наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», – сказал представитель Кремля.