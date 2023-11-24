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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    55 комментариев
    24 ноября 2023, 11:12

    В ЕС не исключили принятия Молдавии и Грузии в союз по частям

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузия и Молдавия не могут оказаться «заложниками» конфликтов, Европейский союз может рассмотреть вариант частичного принятия республик в свой состав, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано сообщил, что такая позиция подтверждена «на самом высоком уровне ЕС». При этом он подчеркнул, что содружество продолжает «твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», пишут «Известия».

    Напомним, Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    23 ноября 2023, 21:02
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

    Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пример Грузии мог бы стать назиданием для Украины в том, что нельзя полагаться на русофобию и обещания Запада как на рецепты будущего экономического процветания. Но Украина мнит себя особенной, потому ее евроинтеграция провалилась, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Жарихин и Петрэ Мамрадзе. Ранее в Грузии назвали «Революцию роз», которая состоялась ровно 20 лет назад, «постыднейшей датой в новейшей истории страны».

    «В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

    «В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

    «При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.

    В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

    «И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

    По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

    Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

    Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

    Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

    «Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

    Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    «На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

    Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

    В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

    По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

    Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

    Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

    Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.

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    23 ноября 2023, 09:38
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии Павел предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия и весь Североатлантический альянс воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе», к такой «угрозе» следует «реалистично готовиться», заявил президент республики Петр Павел.

    «Все армии серьезно относятся к ней (к якобы исходящей от России «угрозе» – прим. ВЗГЛЯД), все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blesk. Заявление прозвучало на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он добавил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

    При этом российский лидер шутил, что «окно в Европу» можно «прикрыть, когда дует, чтобы не простудиться».

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    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

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    21 ноября 2023, 12:40
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии

    Политолог Трухачев: Демонстративной русофобией Чехия пытается укрепить свои позиции в ЕС

    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью сильнейшей антироссийской риторики Чехия пытается усилить собственные позиции в ЕС. Данная тактика прекрасно работает в текущих реалиях, однако не все государства союза готовы поддержать напор Праги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС.

    «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу Чехии, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет. Однако Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, данные меры не соответствуют каким-либо нормам ведения международной политики. Запад просто отменил все правила дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

    «Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог.

    «Поэтому Чехия и переформатировала свое поведение на международной арене. Теперь эта страна отчаянно борется за полное уничтожение связей с Москвой. И надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – резюмирует Трухачев.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. При этом организации еще предстоит согласовать полный перечень новых запретов.

    Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. В связи с этим Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительства только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт.

    Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать». В настоящий момент обсуждение данного решения находится на начальной стадии.

    Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности Москвы. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

    Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть имущества «Госзагрансобственность» уже опломбировано властями государства.

    Коментарии (8)
    23 ноября 2023, 12:42
    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС

    Политолог Корнилов: Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами

    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Партии свободы» предстоит сформировать правящую коалицию. Сделать это будет непросто, поскольку не все политические силы страны готовы разделить ее взгляды. Однако Амстердам получил шанс на потепление в диалоге с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая «Партия свободы».

    «В Нидерландах сложилась очень непростая ситуация. Несмотря на то что «Партия свободы» заняла лидирующие позиции по итогам парламентских выборов, количества полученных мест в правительстве все еще недостаточно для единоличного управления страной. Придется договариваться, искать союзников, с которыми можно будет сформировать коалицию», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Однако текущая электоральная кампания оказалась настолько жесткой, что большинство политических сил еще до подведения итогов голосования заявили о нежелании сотрудничать с «Партией свободы». Фактически страна замерла в ожидании серьезного кризиса власти», – отмечает собеседник.

    «Процесс формирования правительства может растянуться на недели, а может, и месяцы. Это, разумеется, ставит под угрозу сохранение власти за Гертом Вилдерсом, который, будучи главой победившей партии, должен занять и кресло премьер-министра», – подчеркивает эксперт.

    «На мой взгляд, его шансы удержаться не превышают 60%. Однако, если ему удастся выдержать напор либеральных оппонентов, то Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами. Вилдерс всегда негативно высказывался о попытках ЕС очернить образ Москвы», – уточняет он.

    «Кроме того, его позиция по ситуации вокруг Украины также сильно отличается от общепринятой в западных странах точки зрения. Он достаточно часто критиковал колоссальные объемы помощи, посылаемые Европой ВСУ. России можно работать с этим политиком и по крайней мере надеяться на нейтральный подход при обсуждении проблем», – считает политолог.

    «Интересно, что в Брюсселе и Вашингтоне победу «Партии свободы» восприняли с невероятной болью. Газеты пестрят яркими заголовками вроде «На выборах в Нидерландах выиграл Владимир Путин». Это о многом говорит. Масштаб проблемы не может быть не заметен для бюрократов ЕС. Остается надеяться лишь на то, что Вилдерсу удастся сохранить власть», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая «Партия свободы». Согласно данным экзитпола, проведенного центром исследования общественного мнения Ipsos, организация может рассчитывать на 35 из 150 мест в правительстве страны. Это на 18 кресел больше, чем было до этого.

    Второе место с большим отставанием занимает альянс из двух политических сил: «Партии труда» и «Зеленых левых». Коалицию возглавляет бывший первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Разгромным оказалось выступление в рамках текущей электоральной кампании для «Народной партии за свободу и демократию».

    Эта партия не проигрывала выборы с 2010 года. Сейчас она занимает лишь третье место. Некогда правящая партия в настоящий момент может рассчитывать лишь на 23 места в парламенте. Это ее худший результат за последние 17 лет.

    На победу «Партии свободы» уже успели отреагировать другие влиятельные политики правого толка. «Ветер перемен уже здесь!» – цитируют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В схожем ключе высказалась и лидер «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, в ЕС до сих «жива надежда» на изменения.

    Накануне газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как именно выборы в Нидерландах повлияют на отношения Амстердама и Москвы.

    Коментарии (6098)
    21 ноября 2023, 12:38
    От президента Грузии сбежала собака
    От президента Грузии сбежала собака
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили через соцсети обратилась за помощью в поиске потерявшейся на прогулке собаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У меня потерялась Гомбора. Позвоните, если увидите», – пишет президент в социальных сетях, публикуя фотографию собаки и отмечая место, где она пропала.

    Комментаторы в основном высказывают сожаления, но часть из них пишет, что Зурабишвили «нельзя доверять страну» и советуют обратиться за помощью в поиске Гомборы к оппозиции.

    Президент известна любовью к собакам.

    Коментарии (13)
    22 ноября 2023, 02:28
    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран

    Небензя назвал трагический опыт Украины предостережением для стран, где Запад купил агентов влияния

    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что этот опыт должны учитывать все государства, в которых у Запада для реализации «узкокорыстных геополитических» интересов есть «прикормленные НПО» и «купленные агенты влияния», передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что страны Запада, «запустив этот дремлющий до поры до времени механизм», готовы пойти на любые «преступления и жертвы», они «с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека», руководствуясь двойными стандартами.

    После евромайдана Украина потеряла свои достоинство и независимость, это должно быть «зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», сказал Небензя.

    Он напомнил, что в ходе евромайдана произошла «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли более 100 человек. Было и «политическое мошенничество» – оппозиция «дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила Януковича от власти в нарушение конституции страны».

    Комментируя визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Киев в годовщину евромайдана, Небензя сказал, что Мишелю «стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить».

    Он подчеркнул, что Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Учитывая, что нынешние власти Украины и их «западные кукловоды» отвергают возможность «сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской», России «придется выполнять цели СВО военным путем», заявил дипломат.

    8 декабря Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по Украине.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как евромайдан. Нынешняя власть в Киеве отмечает эту дату как «День достоинства и свободы», но в результате Майдана страна постепенно потеряла всякий суверенитет, впав в полную зависимость от Запада, а последовавший конфликт с Россией лишил ее перспектив для развития.

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    21 ноября 2023, 13:04
    Президента Грузии уличили в ксенофобии по отношению к русским

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Абсолютно ксенофобским» назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявление президента Саломе Зурабишвили в интервью французским СМИ о том, что и она, и народ Грузии не хотят слышать в стране русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсолютно ксенофобское заявление, от которого все должны дистанцироваться», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    «В нашей стране для тысяч человек русский язык является родным. Разговоры о национальности и этносе – это ксенофобия», – отметил он.

    Шалва Папуашвили также отверг слова президента о том, что граждане России бесконтрольно пересекают границу Грузии.

    При этом, по его словам, «Россия оккупировала в Грузии два региона (Абхазию и Южную Осетию), эту оккупацию надо завершать без дополнительных жертв».

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    22 ноября 2023, 05:54
    Европарламент согласился открыть офис на Украине

    В ответ на просьбу Зеленского Европарламент согласился открыть офис на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, сообщили СМИ.

    Зеленский в марте попросил главу Европарламента Роберту Метсолу открыть представительство на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    В соответствующем документе сообщается, что офис ЕП позволит его комитетам получать информацию «о текущих вопросах и процессах» как на Украине, так и в «странах Восточного партнерства», передает ТАСС.

    Напомним, во вторник с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.

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    22 ноября 2023, 15:00
    Власти Грузии назвали «предательской» «Антироссийскую стратегию» оппозиции

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «предательской» «Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов, которую презентовала грузинская оппозиционная парламентская партия «Лело», назвав ее «Актом защиты Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это обыкновенная предательская инициатива, так как ты собственными руками хочешь навредить собственной стране и собственным гражданам», – заявил он.

    По его словам, «санкции Грузии против России не принесут России ущерб, но пострадает Грузия».

    «Мы нанесем тяжелейший удар собственной экономике, что является целью радикальной оппозиции Грузии из «партии войны». В первый же год введения прямых санкций против России экономика Грузии сократится как минимум на 10%, а это приведет к потере нашими гражданами 150 тыс. рабочих мест. И что это, если не предательство?» – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Глава «Лело» оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе заявил, что Грузия должна ужесточить визовый режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года.

    По его словам, также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии.

    Радикально настроенный оппозиционер предложил запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов.

    Хазарадзе в своей стратегии также требует прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.

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    22 ноября 2023, 13:26
    Грузия подтвердила отказ от санкций против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не вводила и не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из собственных национальных интересов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Исходя из интересов нашей страны, не вводили санкции (против России), и всегда у нас будет такое отношение», – заявил он журналистам в среду.

    При этом он отметил, что его страна присоединена ко всем международным санкциям против России и «получала за это неоднократно благодарности» от международного сообщества.

    «Это продолжится и впредь», – сообщил Каха Каладзе.

    «Но почему турист из России не должен приехать в Грузию и потратить здесь деньги? Почему мы должны ограничить экспорт нашей продукции на российский рынок? Так мы навредим самим себе», – отметил мэр Тбилиси.

    Ранее власти Грузии говорили о возможной катастрофе для экономики страны в случае введения двусторонних санкций против России.

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    21 ноября 2023, 13:43
    Глава Евросовета прибыл в Киев в годовщину Евромайдана

    Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев в годовщину Евромайдана

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель во вторник прибыл с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана.

    «Рад вернуться в Киев [и оказаться] среди друзей», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Мишель опубликовал фотографию с вокзала, где он пожимает руку послу Евросоюза на Украине Катарине Матерновой.

    Ранее во вторник в украинскую столицу прибыли глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

    В администрации главы Молдавии сообщили, что Санду в ходе визита на Украину обсудит с Мишелем дальнейшую интеграцию Кишинева и Киева в Европейский союз. В частности, планируется затронуть вопросы региональной безопасности и поддержки реформ в Молдавии со стороны Евросоюза.

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    В Кремле отмечали, что украинский Майдан, начавшийся ровно десять лет назад, на самом деле являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.


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    23 ноября 2023, 17:40
    Песков: Россия не представляет угрозу для ЕС, все ровно наоборот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для европейских стран, на самом деле все ровно наоборот.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале, Песков заявил, что страны Евросоюза являются членами Североатлантического альянса, который все больше приближается к границам России.

    «Это представляет для нас угрозу, именно это заставляет нас делать то, что мы делаем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова, который все равно будет оружием убийства.

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