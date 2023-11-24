В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.4 комментария
Эксперт: Гонка в сфере ИИ будет сравнима с «ядерной гонкой» ХХ века»
Аналитик ЭИСИ Герасимов: Внедрение ИИ предоставит значительные преимущества одних государств над другими
Внедрение ИИ предоставит значительные преимущества государству в сфере военных и двойных технологий. Поэтому гонку в сфере искусственного интеллекта и дополненной реальности можно сравнить с «ядерной гонкой» ХХ века, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ Александр Герасимов. Ранее институт выпустил консенсус-прогноз по теме искусственного интеллекта и рисков, которые связаны с его внедрением.
Внедрение искусственного интеллекта принесет изменения во все сферы жизни человека и государства, отметил главный эксперт центра стратегических исследований ЭИСИ Александр Герасимов. По его словам, прогресс в сфере ИИ заключается в росте влияния ИИ на сообщества и людей. «Скорость изменений должна не обгонять моральную и физическую готовность общества к возникающим вызовам», – уточнил собеседник.
«Динамично изменяющиеся законодательные границы использования ИИ, с одной стороны, защитят людей, с другой стороны, закрепят изменения для шага вперед. Писатели, киносценаристы, политики могут помочь обществу, предлагая новое понимание социальной целесообразности, содействуя росту личного интереса к новым технологиям», – акцентировал спикер.
«Кроме того, ИИ предоставит значительные преимущества государству в сфере военных и двойных технологий, выведет национальную промышленность на новый технологический уровень. В этой связи другие государства станут уязвимее. Участники новой гонки, сравнимой с «ядерной» ХХ века, это прекрасно понимают», – пояснил собеседник.
Напомним, ранее Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил формат консенсус-прогнозов. Темой первого выпуска стал искусственный интеллект (ИИ). Он приурочен к открытию Восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).
Эксперты института проанализировали надежды и опасения, которые связывают специалисты и простые граждане с развитием применения искусственного интеллекта. В материале представлены несколько сценариев развития общественной жизни в период воздействия ИИ: от кибердарвинизма до так называемого «звездного пути» — синергии участия общества и эффективного госрегулирования.
В частности, авторы исследования указывают, что «развитие и регулирование новых технологий, в первую очередь ИИ, становится важнейшей политической задачей, поиск решения которой в ближайшей перспективе может перекрыть традиционные мировые проблемы». «Эта сквозная технология, меняющая жизнь во многих аспектах. Как и всякое новое – она несет возможности и риски людям, обществам, государствам», – пишут эксперты.