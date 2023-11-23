  • Новость часаВ России госпитализировали девятерых эвакуированных из сектора Газа россиян
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    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    Лукьянов: Пакистану вряд ли удастся вступить в БРИКС по упрощенной программе
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    19 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    22 комментария
    23 ноября 2023, 08:03

    В Аргентине раскрыли детали переговоров Милея и Зеленского

    Избранный лидер Аргентины Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил принять в южноамериканской стране конференцию по украинскому урегулированию, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

    Мондино, которая, как ожидается, займет должность главы МИД Аргентины, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный», передает ТАСС.

    Политолог Виктор Хейфец ранее говорил, что политика нового президента Аргентины может негативно сказаться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    Коментарии (25)
    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (61)
    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

    Коментарии (54)
    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

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    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Коментарии (19)
    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (46)
    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

    Коментарии (49)
    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    Коментарии (24)
    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

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    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

    Коментарии (47)
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