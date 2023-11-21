Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.5 комментариев
Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»
Российский певец Филипп Киркоров признался, что хотел бы вернуться в прошлое и избежать известного скандала с ростовской журналисткой Ириной Ароян, которую он оскорбил в ходе пресс-конференции.
«Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», – сказал артист, передает Lenta.Ru.
Громкий скандал вокруг Киркорова и Ароян произошел в 2004 году. На пресс-конференции журналистка спросила артиста об обилии ремейков известных песен в его репертуаре, чем разозлила Киркорова. В порыве злости певец, не стесняясь в выражениях, заявил, что его раздражает розовая кофточка Ароян, ее грудь и микрофон. «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», «встала и ушла отсюда!», – эти высказывания Киркорова вскоре стали афоризмами и разошлись на мемы.
В прошлом году на Киркорова подали в суд за шоу на поваленном кресте.