Женщину в Новосибирске арестовали за поджог военкомата

Tекст: Дмитрий Зубарев

В суд от следователя поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, подпадающего под статью «Теракт», передает РИА «Новости».

Там добавили, что постановлением Дзержинского рай суда Новосибирска Шушаро была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января 2024 года.

В суде пояснили: уголовное дело в отношении женщины возбудили по факту того, что вечером 17 ноября она, «действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения», умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района.

Подозреваемую в тот же день задержали.

Ранее пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области.