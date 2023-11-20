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В МЧС спрогнозировали волны высотой с трехэтажный дом на Камчатке
МЧС: У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до десяти метров
Волны до десяти метров ожидаются в акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке из-за влияния на полуостров мощного циклона, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
По информации пресс-службы, в акватории Тихого океана и Берингова моря действует штормовое предупреждение, ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такое явление сохранится до середины дня 21 ноября.
Также в МЧС сообщили, что из-за этого возможен перелив и размытие морской водой песчаных кос в районе поселков Апуска и Корф на севере края, а также возможно затопление участков низменностей.
Кроме того, сильное волнение будет отмечаться и на западном побережье в Охотском море. Возможно переливание песчаных кос морской водой на участке от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района до села Устьевое Соболевского района.