Эксперты предложили новые методы поддержки химической промышленности

На заседании экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле на тему «Меры государственной поддержки и инструменты финансирования химической отрасли» отмечалось, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией в 2022 году химический комплекс столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением, в результате которого был ограничен доступ к иностранному сырью и оборудованию, технологиям, экспорту на развитые рынки, были нарушены логистические цепочки и транспортные коридоры, возник дефицит высокопрофессиональных кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По оценкам экспертов, для замещения импорта химической продукции, попавшей в санкционные списки, объем инвестиций в создание химических производств должен составить 1,1-1,3 трлн руб., а для обеспечения темпов роста ВВП России по сценарию «ускоренной адаптации экономики к новым условиям», разработанным Минэкономразвития России, в создание новых мощностей необходимо инвестировать до 2,5-3 трлн руб. в период до 2030 года», - отметила депутат Госдумы Мария Василькова.

На сегодняшний день существует большое количество мер государственной поддержки предприятий химической отрасли. Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса в январе-декабре 2022 года составил 34,47 млрд. руб., а в январе-июне 2023 года составил 10,41 млрд. руб. Меры государственной поддержки предусмотрены на всех стадиях реализации инвестиционных проектов.

Эксперты отметили, что ключевым барьером создания и запуска новых производственных мощностей является низкая доступность технологий и современного оборудования, даже из дружественных стран, а также привлечение финансирования.



«Важная задача развития отрасли – организация финансирования проектов химической отрасли, в том числе малотоннажной химии. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений. Здесь необходимо обеспечить доступность для предприятий так называемых «длинных и дешевых денег». Ключевую роль в решении этой задачи играют инструменты ВЭБ.РФ и других институтов развития, входящих в группу ВЭБ.РФ. Это Фабрика проектного финансирования, которая предоставляет стабилизацию процентной ставки, льготные займы Фонда развития промышленности, а также можно отметить механизм СЗПК, обеспечивающий неизменность регуляторных условий», - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

В ходе обсуждения было предложено два решения проблемы: создание государством аккредитованных инжиниринговых компаний, которые смогут подтверждать качество технологий и принимать на себя технологический риск или же поддержка страховых организаций с так называемым увеличением лимитов на страхование технологических рисков.

















