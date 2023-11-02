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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 12:59

    Путин отменил норму об информировании генсека СЕ о военном положении

    Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о военном положении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отменил норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

    Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона вызвана прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях, в них также была установлена норма об информировании о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (12)
    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

    Коментарии (70)
    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

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    1 ноября 2023, 22:30
    Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

    Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка

    Tекст: Антон Антонов

    Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.

    «Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

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    1 ноября 2023, 21:57
    Путин призвал следить за динамикой цен на социально значимые продукты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить риски для социальной и экономической динамики, а также поручил внимательно следить за изменением цен на социально значимые продукты.

    «Мы сегодня, как и договаривались, рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере, а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную и экономическую динамику», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также потребовал внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые, наиболее востребованные товары и услуги.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.

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    1 ноября 2023, 14:16
    В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

    Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

    Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

    У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

    Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.

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    1 ноября 2023, 22:13
    Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности и АПК

    Путин заявил о необходимости усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, а также поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, освоение новых технологий и подготовку кадров, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что при любых условиях требуется обеспечить как «развитие экономики и социальной сферы», так и «безопасность граждан и защиту интересов» страны. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего развития финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры, поскольку такие шаги будут способствовать не только долгосрочному росту, но и экономическому суверенитету государства, передает ТАСС.

    Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%.

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    1 ноября 2023, 14:52
    Политолог: Россия системно поддерживает Палестину, поэтому массовые акции на улицах нам не нужны

    Политолог Наталья Линдигрин: Поддержка Палестины со стороны России – бескорыстна и неизменна

    Политолог: Россия системно поддерживает Палестину, поэтому массовые акции на улицах нам не нужны
    @ digital.gov.ru/ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва и в советскую, и в постсоветскую эпоху системно поддерживала Палестину, настаивая на реализации решений ООН о создании Палестинского государства. Поэтому нам, чтобы выразить свою точку зрения, массовые акции на улицах ни к чему. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин.

    «Наша страна – Россия, а ранее – СССР, десятилетиями помогала Палестине, в том числе в ее борьбе за независимость. Внешнеполитическая позиция России стабильна. Она не меняется от года к году, не приемлет двойных стандартов и является абсолютно бескорыстной», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «Мы не интригуем. Президент России Владимир Путин открыто заявляет, что основная борьба с нашим общим врагом идет в зоне специальной военной операции. Кроме того, Путин неоднократно проводил встречи с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, встречи проходили как в Палестине, так и России», – напомнила она.

    «Исходя из всего вышесказанного, следует вывод: если у мужчин Дагестана или какого-то другого региона страны есть желание защитить интересы своей Родины и бороться с нашим общим внешним врагом, то им следует быть там, где это необходимо. И здесь я полностью согласна с президентом», – добавила собеседница.

    «В целом же, наше государство оказывает Палестине системную поддержку. В отличие от стран Запада, нам нет смысла собирать какие-то демонстрации для того, чтобы озвучить свою позицию. Путин неоднократно отмечал, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация решений ООН, которые были приняты еще в прошлом веке. Это касается создания независимого Палестинского государства», – указала она.

    «Поэтому провокация, подобная той, что произошла в Дагестане, выглядит в нашей стране чужеродно и искусственно. Жаль, конечно, что отдельные жители Дагестана повелись на эти информационные вбросы. Но из этого, уверена, будут сделаны выводы и проведена соответствующая работа на будущее», – резюмировала аналитик.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств подчеркнул: ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого, полноценного Палестинского государства. «Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», – напомнил он.

    Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал: Советский Союз выступал за то, чтобы на Ближнем Востоке появились независимые государства – не только Израиль, но и Палестинское государство.

    «А теперь и Россия говорит на разных международных площадках о том, что конфликт на Ближнем Востоке закончится только тогда, когда появится независимое Палестинское государство», – напомнил собеседник.

    Кроме того, в среду председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал мусульман не поддаваться на провокации и лживую информацию, указав, что погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в отдаленных регионах не помогут Палестине.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 17:56
    Названы темы разговора Путина и президента Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят развитие связей с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что встреча состоится в четверг в Москве. Лидеры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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