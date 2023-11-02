Мэры крупнейших городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов

AP: Мэры крупнейших городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как цитирует агентство коллективное письмо градоначальников к президенту страны, города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму субсидий, чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища, передает ТАСС.

Они добавили, что полагаться на муниципальные бюджеты нецелесообразно, и это вынудило экономить на основных услугах, которые предоставляет город, а городские бюджеты и местные налогоплательщики продолжают нести основную тяжесть этого продолжающегося федерального кризиса.

Как отмечает агентство, мэры хотят ускорить процесс выдачи разрешений на работу для мигрантов, так как зачастую приезжим приходится ждать трудоустройства более шести месяцев, а в отдельных случаях – до десяти лет. Градоначальники также настаивают на расширении прав соискателей и предоставлении им возможности начать работу уже в период рассмотрения заявления. Кроме того, мэры просят правительство учредить региональное управление по миграции, которое смогло бы координировать действия федерального правительства, некоммерческих организаций, чиновников штатов и местного уровня для «лучшего размещения приезжих».

«[Суть] кризиса [заключается] в том, что у нас есть люди, которые отчаянно хотят работать. У нас есть и работодатели, которые отчаянно хотят нанять их. И у нас есть федеральное правительство, которое мешает работодателям, которые хотят нанять сотрудников, которые хотят работать», – приводит агентство слова мэра Денвера Майка Джонстона.

Как подчеркивает агентство, безработные приезжие создают дополнительную нагрузку на пункты временного размещения, поскольку без разрешения на работу они не могут получить жилье. В Америке опасаются, что выдача слишком большого количества разрешений привлечет в США дополнительные потоки мигрантов. Описывая сложившуюся ситуацию, агентство отмечает, что в Денвере за последнее время число прибывающих мигрантов увеличилось в десять раз, в Чикаго мигранты вынуждены спать в полицейских участках, а в Нью-Йорке для них был выделен один из терминалов для круизных лайнеров.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов и возможностей для их трудоустройства.