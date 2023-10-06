Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Слова Адамса приводит Associated Press: он заявил, что в Нью-Йорке больше нет места, власти не хотят размещать людей в убежищах и давать им ложную надежду на трудоустройство, передает ТАСС.

Мэр крупнейшего города США отметил, что в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла, а в прошлом году городу пришлось принять еще более 120 тыс. просителей убежища.

Адамс подчеркнул, что город переживает «чрезвычайно трудные времена», которые будут «болезненными» как для жителей Нью-Йорка, так и для мигрантов.

«Они заслуживают более достойной среды, чем та, которую мы можем предложить из-за масштабов этой проблемы и связанных с ней расходов», – сказал он.

Ранее Адамс заявил, что проблема незаконной миграции уничтожит Нью-Йорк.