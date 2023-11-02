Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».0 комментариев
В России решили создать систему мониторинга вечной мерзлоты
Мишустин подписал постановление о создании системы госмониторинга вечной мерзлоты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании и функционировании в стране системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, сообщается на сайте кабмина.
Как уточняется в материалах правительства, такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется вечная мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при ее таянии, передает ТАСС. Полученная информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата. Как ожидается, это поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.
Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, а отвечать за ее создание и функционирование будет Росгидромет, уточнили в правительстве.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Якутск лучшим городом, который развивается в условиях вечной мерзлоты.