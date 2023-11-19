Рейтинг Байдена упал до исторического минимума за все время его президентства

NBC News: На фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг Байдена упал до рекордно низких 40%

Tекст: Александра Юдина

Согласно опросу, что Байден впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС, передает телеканал 360.

Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа.

Ранее американисты объясняли, как Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена.