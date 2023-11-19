Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.8 комментариев
Рейтинг Байдена упал до исторического минимума за все время его президентства
NBC News: На фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг Байдена упал до рекордно низких 40%
Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает канал NBC News.
Согласно опросу, что Байден впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС, передает телеканал 360.
Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа.
Ранее американисты объясняли, как Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена.