В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

«Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.