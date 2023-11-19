ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

Газета.RU: В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказывает Газета.RU со ссылкой на видео Telegram-канала «Воин DV», на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. В следующем моменте показано, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южнодонецком направлении.

Ранее военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что появились прямые свидетельства, что под Алеппо в Сирии были использованы боеприпасы с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами, по всей видимости РБК-500 СПБЭ.